Abidal: “Ritorno Neymar al Barcellona? Resta sempre un’opzione per noi…”

Arrivano altre dichiarazioni importanti di Eric Abidal, direttore tecnico del Barcellona, rilasciate a Mundo Deportivo.

Questa volta il dirigente blaugrana parla di mercato con riferimento a quello che è stato ed è destinato a rimanare un vero e proprio tormentone: il ritorno di Neymar al Barcellona.

OPZIONE – A domanda precisa sulla possibilità di rivedere il brasiliano di nuovo in blaugrana, Abidal ha risposto: “Un giocatore di questo livello, che già conosce bene la filosofia del Barça, sarà sempre un’opzione per noi. Ma, a livello finanziario, ci sono conti che non puoi sistemare facilmente. Si fa quello che si può fare. Non direi che sarà l’opzione numero uno per la prossima estate, perché la stagione sarà molto lunga, ma potrebbe essere chiaramente un’opzione“. Insomma, l’affare Neymar è destinato a far parlare ancora a lungo…