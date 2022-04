Abramovich: 40 mila sterline per farsi portare pasto da Londra a Baku in jet privato

L'imprenditore russo pazzo per il cibo giapponese di un ristorante a Londra

Neppure i conti congelati e le vicende relative al Chelsea hanno fermato la voglia di Roman Abramovich di farsi portare un pasto a casa. Niente di così eccezionale, se non fosse che l'oligarca russo si trovasse a Baku, in Azerbaijan, e che il cibo, invece, arrivasse... da Londra .

Il Mirror , che cita il Sunday Times, riporta di come il patron del Chelsea , prossimo alla cessione del club di Premier League, non abbia resistito al cibo giapponese di uno dei suoi ristoranti preferiti della città inglese e che abbia deciso di farselo portare a Baku con un jet privato spendendo ben 40 mila sterline.

Ma c'è di più. Da quanto si apprende, Abramovich avrebbe fatto un ordine da 1200 sterline che si sono dunque sommate alla precedente spesa per il volo. Resta da capire in che modo sia arrivato il cibo viste le tempistiche del viaggio. Infatti, il tabloid ha stimato in 5 ore e mezza la durata del trasporto del tutto da Londra a Baku.