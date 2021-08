Accordo CVC-Liga, il Real Madrid frena

La società presieduta da Florentino Perez, non sarebbe stata informata di questa trattativa.

Redazione ITASportPress

Sicuramente l'accordo tra il Fondo CVC Capital Partners e la Liga, rappresenta una boccata di ossigeno per i club spagnoli, specialmente in questo periodo di crisi, a causa dei mancati introiti da stadi, conseguenza della pandemia del Covid-19. Però c'è chi non sarebbe ancora del tutto convinto di tale operazione.

REAL MADRID - La società "blanca" si è opposta a tale accordo, addirittura gli stessi dirigenti sarebbero stati lasciati fuori da questo discorso. Sembra che Florentino Perez e suoi uomini siano stati presi alla sprovvista. La rettifica dell'accordo tra CVC e la Liga è stata votata da tutti i club, tranne Real Madrid e Barcellona. In questo momento il contratto non è in pericolo, ma bisognerà valutare le conseguenze dei no da parte dei catalani e dei madrileni. Se il Barcellona sembrerebbe tentennare, il Real Madrid è intenzionato ad opporsi fortemente.

COMUNICATO - Nel pomeriggio il comunicato del club che ha affermato che il Real Madrid, prima dell'annuncio dell'accordo raggiunto tra LaLiga e il fondo CVC, non era stato invitato e che LaLiga ha consentito solo oggi l'accesso ai termini dell'accordo. " Il Real Madrid non può sostenere un'operazione che dia agli investitori il futuro di 42 club di prima e seconda divisione e il futuro dei club che si qualificheranno durante questi 50 anni. Il Real Madrid convocherà l'assemblea per discutere l'accordo e le significative perdite di capitale senza precedenti nei nostri 119 anni di storia".