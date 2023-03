PSG, confermata l’accusa ad Hakimi: il giocatore è in libertà vigilata

Nella mattinata di oggi, l’ufficio del procuratore di Nanterre ha confermato che Achraf Hakimi, giocatore del PSG ed ex Inter e Borussia Dortmund, è stato incriminato per stupro. A riportarlo è l’Agenzia France-Presse. Hakimi è stato ascoltato giovedì dagli investigatori, incriminato da un giudice istruttore e posto sotto controllo giudiziario, con il giocatore che potrà comunque scendere regolarmente in campo con i suoi compagni nel match casalingo di domani contro il Nantes.