Adama Traorè, curiosa vicenda: il Mali lo pressa, ma può debuttare con la Spagna

Curioso caso quello legato ad uno dei calciatori più veloci d’Europa, Adama Traorè. L’esterno, l’anno scorso di questi tempi iniziava a far parlare della sua corsa e della sua tecnica che il Torino ha pagato a caro prezzo in un preliminare di Europa League. Adesso Adama Traorè è finito nel mirino della Federazione del Mali, che vorrebbe convocare il calciatore in nazionale strappandolo così alla Spagna di Luis Enrique, che intanto lo ha già fatto esordire in tutte le selezioni inferiori.

BIVIO ADAMA

Il muscoloso Adama Traorè è già stato chiamato due volte da Luis Enrique in nazionale spagnola, anche se in entrambe le occasioni il calciatore non ha potuto debuttare per problemi fisici e successivamente per la situazione legata al Coronavirus. Traorè non ha mai fatto mistero di preferire la Spagna, ma il Mali ha deciso comunque di convocarlo, nonostante il giocatore sia già nella pre-lista di Luis Enrique che venerdì potrebbe decidere di confermarlo.

LADY CR7 SORPRENDE TUTTI