Adama Traoré e l’olio sulle braccia per non essere trattenuto: lo scatto fa il giro del web

Era ormai diventato il “segreto di Pulcinella” e allora perché nascondersi? Al Wolverhampton hanno deciso di fare tutto, più o meno, pubblicamente. Olio sulle braccia del velocissimo Adama Traoré in modo che nessun rivale possa fermarlo…

Adama Traoré e l’olio sulle braccia

Di recente era uscita la notizia di questa speciale pratica che lo staff tecnico dei Wolves praticava nei confronti del potente e velocissimo Adama Traoré per evitare che i rivali potessero trattenerlo e fermarlo. Olio sulle sue braccia prima delle partite. La conferma di questa strana notizia è arrivata nelle scorse ore con uno scatto che sta facendo il giro del web. Come riporta il Sun, il giocatore e un membro dello staff sono stati immortalati prima della sfida degli inglesi in Europa League contro l’Olympiacos mentre il calciatore si faceva appunto cospargere di olio per bambini per essere più viscido ed evitare le “prese” dei difensori. Una tecnica che ha avuto successo e che è diventata virale sul web…