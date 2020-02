Adama Traoré tra il Barcellona e… la Spagna: vuole essere convocato da Luis Enrique per Euro 2020

Le sue buone prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club d’Europa. Adama Traoré è sicuramente tra le note liete della Premier League di questa stagione. L’ala del Wolverhampton ha incantato con la sua forza fisica e le sue doti tecniche, tanto da farsi rimpiangere al Barcellona, squadra che lo avuto nella cantera prima di lasciarlo partire.

Ma è proprio in Spagna che il giocatore classe 1996 potrebbe tornare. Come riporta il Daily Mail, i catalani sarebbero molto interessati al giocatore in vista del prossimo mercato estivo. Nonostante un contratto fino al 2023 con il suo attuale club inglese, il Barcellona crede di poter fare la propria mossa e convincere il giocatore. Adama Traoré, intanto, dopo aver ricevuto i complimenti dei rivali in terra inglese, tra cui anche quelli di allenatori del calibro di Guardiola, Klopp e Mourinho, spera di aver fatto colpo anche sul ct della Spagna Luis Enrique. Infatti, sempre secondo il tabloid britannico, il vero sogno dell’esterno è quello di essere convocato dalla Nazionale iberica per Euro 2020. E se dovesse continuare su questo livello…