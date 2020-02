Adama Traoré ‘tradisce’ il Barcellona: “Sto bene ai Wolves ma se il Real Madrid mi volesse…”

Con le sue prestazioni sta facendo impazzire i tifosi del Wolverampthon. Adama Traoré è senza dubbio tra le rivelazioni di quest’annata di Premier League. Il calciatore, noto anche per la sua forza fisica e la sua prodigiosa muscolatura, ha destato l’interesse di diversi top club d’Europa. Lui, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, non si sbilancia in merito al futuro, ma non esclude quello che potrebbe essere un ‘tradimento’ a tutti gli effetti.

Intervistato dal Mundo Deportivo, Adama Traoré ha lasciato più di una porta aperta all’eventuale passaggio ai blancos: “Sono contento al Wolverhampton”, ha detto il classe 1996. “Questo è un ottimo club e abbiamo una grande squadra. Si sta rivelando una grande esperienza professionale e umana. Ma se avessi la possibilità di andare al Real non ci sarebbero problemi”. Chissà cosa ne pensano i tifosi blaugrana…