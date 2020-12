Adama Traoré, troppo olio e nessun gol: a secco da un anno in Premier League

Nella passata stagione è stato uno degli uomini “in più” del fantastico Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. Ma in questa stagione Adama Traoré non è ancora riuscito a mettersi in luce e confermare quanto di buono fatto in precedenza.

L’esterno spagnolo dei Wolves vive un momento davvero buio. Passato alla cronaca per la sua fisicità possente e per l’olio sulle braccia messo prima di ogni gara per evitare che gli avversari possano arrestare la sua velocità trattenendolo, il classe 1996 ora è al centro di un vero e proprio dilemma in relazione alla sua forma e… all’assenza di gol che ormai dura da un anno intero.

Come riporta ESPN, a cui fanno eco tanti altri media, infatti, Adama Traoré vive un lungo digiuno dalle marcature. A seguito del pari contro il Tottenham dello scorso 27 dicembre, è da un anno esatto che il calciatore non segna un gol in Premier League. Un’astinenza che conferma il momento poco brillante del calciatore passato da essere pedino indispensabile dello scacchiere dei Wolves a calciatore di lusso ma spesso iniziando le gare dalla panchina….