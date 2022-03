Adama Traoré, velocissimo ma… sempre in ritardo. L’ex compagno: “Senza cognizione del tempo”

Il racconto sull'esterno spagnolo ora al Barcellona

Muscoloso e velocissimo. Adama Traoré si è messo in evidenza nel mondo del pallone negli ultimi anni soprattutto per queste due qualità. Eppure, non è tutto oro ciò che luccica e ha confermarlo è il racconto di un suo ex compagno ai tempi del Middlesbrough Stewart Downing che, parlando a ‘Ladbrokes’, ha ricordato alcuni momenti davvero particolari della carriera dello spagnolo.

RITARDO - "Se penso al più grande accumulatore di multe mi viene in mente Adama Traoré. E’ un grande, ma non aveva assolutamente il senso del tempo", ha raccontato Downing. "Non guidava e viveva proprio accanto al centro sportivo, veniva agli allenamenti in scooter ed era sempre in ritardo. Non era mai in orario. Una volta è tornato a casa per un pisolino pomeridiano e non si è svegliato, mentre noi stavamo per partire per giocare una gara. Garry Monk ha detto all’autista di lasciarlo. Gli volevamo bene e davvero abbiamo tentato in ogni modo di aiutarlo. Gli dicevamo 'Adama, dai… prova ad impostare la sveglia sul telefono'".