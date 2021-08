Adana Demirspor, furia Balotelli dopo la sostituzione

L'ex attaccante di Inter e Milan, non gradisce la sostituzione e reagisce in maniera abbastanza impulsiva.

Mario Balotelli , nel corso della carriera, ci ha abituati ad atteggiamenti abbastanza discutibili e certamente la nuova avventura in Turchia con l' Adana Demirspor , non è cominciata nel modo migliore per l'attaccante italiano.

REAZIONE - Venerdì, durante una partita, tra la sua squadra e il Konyaspor (sfida finita per 1-1), l'ex attaccante di Inter e Milan è stato sostituito al minuto 57', ma non ha assolutamente condiviso la scelta dell'allenatore, infatti ha gettato a terra una borraccia, ed ha finito per prendere a pugni la panchina. Gesto sicuramente da condannare, che non avrà certamente fatto piacere ai suoi compagni e all'allenatore Samet Aybaba. Ennesimo capitolo della vita di un calciatore, capace di mostrare ampi lampi di genio calcistico, ma con un carattere molto difficile da gestire.