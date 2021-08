Adana Demirspor, Montella nuovo allenatore e trova Balotelli

L'aeroplanino riparte dal ricco club turco di Balotelli

Torna su una panchina Vincenzo Montella. L'aeroplanino si trova in Turchia ed è pronto a firmare con l'Adana Demirspor, la squadra di Mario Balotelli. L'allenatore italiano, fermo dal 2019 dopo la separazione con la Fiorentina, sostituirà l'esonerato Samet Aybaba. Nell'immagine l'ex Aeroplanino è stato immortalato da un giornalista locale con la sciarpa del club. Per il tecnico è una esperienza importante non solo dal punta di vista economico ma anche professionale per rilanciarsi e tornare in Serie A.