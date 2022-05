Adana Demispor, Balotelli chiude il campionato con 5 gol

La squadra di Montella dopo cinque sconfitte torna al successo nell'ultima di campionato

Dopo cinque sconfitte consecutive, l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella si riscatta in casa chiudendo con una vittoria il campionato. Battuto per 7-0 il malcapitato Goztepe già retrocesso in seconda divisione turca. Grande mattatore della sfida è Mario Balotelli, autore di ben cinque reti. SuperMario ne segna tre nel primo tempo al 33′, al 36′ e al 44′, e arrotonda nella ripresa al 62′ e al 70′. in gol anche Oztumer e Canyaka. SuperMario grazie a questa cinquina chiude al secondo posto la classifica cannonieri con 18 reti, mentre l’Adana finisce al nono posto in classifica.