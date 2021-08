Adana Demispor, per la panchina c’è Montella

L'Aeroplanino potrebbe atterrare in Turchia

Turbolenza all'Adana Demispor. Chi ha assistito venerdì scorso allo show in panchina, e per ora non in campo, di Balotelli dice che sono state cose turche nel vero senso della parole. L'attaccante italiano ha litigato con il tecnico che lo ha sostituito ed è andato in escandescenza. L'allenatore Samet Aybaba è stato esonerato dal ricco presidente Murat Sancak, 53enne presidente dell’Adana che ha smentito le voci di un esonero per colpa di Balotelli: «Assolutamente no. Nessuno viene prima della squadra, nemmeno Balotelli. Anzi, se Mario continua a reagire così...». E poi: «Con Aybaba ci siamo separati di comune accordo e gli auguro il meglio». Più di Mario avranno inciso i risultati: due pareggi e una sconfitta in tre giornate, un bilancio al momento abbastanza deludente rispetto alle attese.

MONTELLA - Intanto come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l'Adana pensa a Vincenzo Montella. L’Aeroplanino è fermo dal 2019. Ultima squadra allenata la Fiorentina, a cavallo di due stagioni, 2018-19 e 2019-20. Chiamato per sostituire Pioli nell’aprile del 2019 ha salvato i viola ed è stato esonerato da Rocco Commisso poco prima del Natale successivo, dopo una brutta sconfitta contro la Roma. All’Adana ripartirebbe da un campionato non eccelso, ma in una società con grandi mezzi. Non è l’unico candidato, in queste ore molti si stanno proponendo, ma Montella è quello che ha le migliori possibilità. Anzi, nel momento in cui scriviamo l’accordo viene dato per concluso. È italiano, parla la stessa lingua di Balotelli, e ne conosce vizi e virtù, anche se non lo ha mai allenato. Nella rosa dell’Adana figurano il turco Gokhan Inler (ex Udinese e Napoli), l’islandese Birkir Bjarnason (ex Pescara, Samp e Brescia) e l’argentino Lucas Castro (ex Catania, Chievo, Cagliari e Spal).