Addio al Barça e cauzione di Ronaldinho, Messi smentisce tutto

Attenti alla fake news. In queste ore stanno circolando molte voci riguardo all’addio al Barcellona di Leo Messi a fine stagione. Secondo quanto riportato da tantissimi media in giro per il mondo, l’argentino l’anno prossimo potrebbe giocare a San Siro, sponda Inter. Non solo, Messi nei giorni scorsi avrebbe anche pagato la cauzione all’amico Ronaldinho, in carcere da un mese in Paraguay.

FALSO – Lo stesso Leo Messi si è apertamente schierato contro queste due notizie. Tramite una stories su Instagram il giocatore blaugrana ha smentito categoricamente le notizie. Messi ha poi aggiunto: “Tutto quello che sentite dire riguardo al Newell’s è falso. Per fortuna nessuno ci crede”. Una presa di posizione netta della Pulce che di fatto spegne qualsiasi voce riguardo ad un futuro in Italia.