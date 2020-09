Addio Suarez, arriva anche il messaggio di… lady Messi

Arriverà sicuramente anche un messaggio da parte di Messi per il suo amico Suarez, intanto a salutare la famiglia del Pistolero ci ha pensato Antonella Roccuzzo, ovvero lady Messi. Sulla propria pagina Instagram, ecco le parole strappalacrime per la sua carissima amica Sofia, moglie del centravanti uruguaiano.

Addio Suarez: il messaggio di lady Messi

“Bolu, sorella e amica … grazie per così tanti anni condivisi, per così tante risate, così tanti amici e discorsi infiniti, era come essere in famiglia per noi”, ha esordito Antonella Roccuzzo nel suo post social. “Non ho parole per dirti quanto, MOLTO, mi mancherai, tu e la tua BELLA famiglia. Molte grazie!!! E che la vita continui a regalarci momenti insieme. Ci rivedremo sicuramente presto! TI AMO, TI AMO. Ti auguro tutti i successi del mondo in questa nuova tappa”.

