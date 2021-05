Addio Zidane, i messaggi commoventi dei calciatori del Real Madrid

Zidane è uno dei grandi miti della storia del Real Madrid

Zinedine Zidane dopo aver vinto tre Champions League in due anni e mezzo , lasciò una prima volta il Real Madrid . Il ritorno al capezzale della prima squadra arrivò qualche anno dopo. Il francese fu chiamato di nuovo da Florentino Perez dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari. E Zizou ha portato a casa una nuova Liga. Ma l'ultima decisione, arrivata ieri, sa di addio dopo 20 anni al Real Madrid tra campo e panchina. Al suo posto, dopo che Allegri si è sfilato, al momento restano due candidati: Antonio Conte, vicinissimo alla panchina del Madrid anche nell’ottobre del 2018 quando Perez esonerò Lopetegui che aveva rimediato una "manita" in un Clasico al Camp Nou, o Raul, al momento alla guida del Castilla come Zidane nel 2016. Florentino Perez deciderà molto presto.

MESSAGGI - Intanto si susseguono i messaggi dei calciatori del Real Madrid per Zidane. Il difensore Daniel Carvajal ha scritto su Instagram: “ZZ unico e solo. Mister, ho solo parole di gratitudine per il tempo in cui se stato il mio allenatore. Grazie mille per la tua dedizione e per avermi reso più forte ogni giorno. Grazie a tutto il team che è stato con noi in tutti questi anni, ti auguro il meglio. Ci rivedremo sicuramente in futuro ", ha scritto Carvajal. Anche Sergio Ramos ha scritto al francese: “Auguro il meglio. Te lo meriti, te lo sei guadagnato. Goditi la vita e la famiglia. Abbraccio, signore. Grazie", ha scritto Sergio Ramos sul suo account Instagram.