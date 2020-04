Adebayor controcorrente: “Donazioni in Togo? No, i soldi sono miei e faccio ciò che voglio…”

Tante stravaganze e ora anche un pensiero piuttosto singolare. Emmanuel Adebayor, ex centravanti dell’Arsenal che ora gioca in Paraguay, non ci sta e non pare aver alcuna intenzione di dare una mano al suo Paese nella lotta contro il coronavirus. Tanti calciatori stanno dando il proprio sostegno in Patria, ma non lui.

SOLDI MIEI – Come sottolinea AS, Adebayor avrebbe pubblicato un video in cui spiega la sua posizione: “Per quelli di voi che dicono che non sto facendo donazioni, ascoltatemi bene mento lo affermo: io non faccio donazioni. La questione è molto semplice. Faccio quello che voglio e come lo voglio con i miei soldi. In ogni caso ci saranno comunque persone che mi criticheranno. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così. Io non sono né Drogba né Eto’o. Quindi dite ciò che volete. Resto Emmanuel Adebayor”.