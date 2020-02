Adebayor ha scelto dove giocare, raggiunge un suo ex compagno di squadra

L’attaccante togolese Emmanuel Adebayor ha scelto dove proseguire la sua carriera. L’ex attaccante di Arsenal, City, Real e Spurs lascerà l’Europa dopo i tre mesi giocati in Tuchia al Kayserispor. Non ci sarà nessun ritorno in Premier, l’attaccante infatti volerà in Paraguay a giocare con l’Olimpia Asuncion. La squadra attualmente è seconda in Primera Division e non ha ancora perso una partita.

EX COMPAGNO – Il 35enne ritroverà così il suo ex compagno di squadra al City Roque Santa Cruz. I due hanno giocato con la maglia dei Citizens e ora condivideranno ancora lo spogliatoio. Secondo quanto riporta BeinSports infatti la firma del togolese è imminente.