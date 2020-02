Adebayor, nuova avventura in Paraguay: l’accoglienza è da vera star… alle 2 di notte

Emmanuel Adebayor è arrivato in Paraguay, dove nelle prossime ore inizierà ufficialmente la sua nuova avventura col Club Olimpia. L’attaccante togolese, che diventerà il giocatore più pagato di sempre del Paese, è rimasto particolarmente colpito dall’accoglienza ricevuta dai suoi nuovi tifosi, accorsi numerosi in aeroporto nonostante lo sbarco sia avvenuto a notte inoltrata.

L’ex bomber anche dell’Arsenal ha pubblicato un messaggio di ringraziamento sulla propria pagina Twitter: “Erano le 2 di mattina quando sono atterrato e in tanti di voi erano ancora all’aeroporto. Grazie per questa stupenda accoglienza in Paraguay”, ha scritto Adebayor che a 35 anni non vuole saperne di smettere col calcio e spera di essere ricordato a lungo grazie ai suoi gol.