Adebayor si ritira: “Mia carriera è stata un grandissimo viaggio”

Emmanuel Adebayor ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal mondo del calcio. L'attaccante togolese lo ha annunciato in queste ore attraverso un post su Instagram : "La mia carriera di calciatore è stata un grandissimo viaggio. Grazie a tutti i tifosi che ci sono stati lungo la strada. Sono grato per tutto ed emozionato per quello che verrà".

Classe 1984, Adebayor è il più grande giocatore togolese di sempre. In carriera il giocatore ha segnato 207 gol in 593 presenze, di cui ben 97 in 242 presenze in Premier League. È anche il capocannoniere di tutti i tempi del Togo con 26 gol in 65 apparizioni.