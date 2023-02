Adeyemi fa sognare il Borussia Dortmund, Emre Can: “Sua velocità stupisce anche noi”

Tutti pazzi del velocissimo Adeyemi in gol in Champions contro il Chelsea.

La rete siglata dal classe 2002 ha colpito per tecnica e per rapidità. La conferma è arrivata anche dalle parole di EmreCan, suo compagno nel club giallonero, che ha Prime Video ha detto: "La gara è stata difficile, siamo stati anche fortunati. Nelle ultime partite abbiamo dovuto combattere come stasera e abbiamo vinto. Siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, così veloce, così forte, certe volte ci stupiamo anche noi di quanto sia veloce. Sarà molto più difficile il ritorno, partiamo comunque dallo 0-0. Sappiamo che sarà molto difficile".