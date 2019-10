Adrian racconta: “Mi allenavo da solo, poi la chiamata del Liverpool e quella frase di Klopp…”

Il calcio regala spesso storie davvero speciali. Una di queste è senza ombra di dubbio quella del portiere del Liverpool Adrian. L’estremo difensore, dopo aver risolto il proprio contratto con il West Ham si era trovato svincolato in attesa di una chiamata.

Mai avrebbe pensato che sarebbe arrivata proprio dai campioni d’Europa in carica del Liverpool. Parlando in un’intervista esclusiva a “The last word with Stan Collymore“, come riporta Sport, Adrian ha svelato quei momenti particolari e le prime parole che il nuovo tecnico Jurgen Klopp gli disse al suo arrivo.

DIFFICOLTA’ – Il portiere ha spiegato i momenti in cui è diventato un giocatore Reds: “Ho ricevuto l’offerta da Liverpool alla fine di luglio. Il mio agente mi ha chiamato per dirmi che il Liverpool aveva un’opzione per vendere a Simon (Mignolet ndr) e che io ero la loro prima scelta”. Una notizia che è stata accolta con sorpresa dallo stesso Adrian che in quel momento si trovava in una situazione complicata dopo l’addio al West Ham: “Era una situazione difficile, perché mi allenavo da solo per rimanere in forma. Sapevo che ad un certo punto qualcuno mi avrebbe chiamato e dovevo essere preparato”.

MOMENTO – Quella chiamata è arrivata ed è stata sorprendentemente inattesa. Il Liverpool lo voleva e solo pochi giorni sarebbe diventato da portiere di riserva a portiere titolare a causa dell’infortunio di Alisson rimediato nella prima giornata. Adrian ha raccontato il primo impatto con il mondo Reds e, soprattutto, le prima parole di Klopp nei suoi confronti: “Benvenuto ad Anfield. È il tuo momento…”. E così è stato con il portiere che è stato grande protagonista nella SuperCoppa Europea parando il rigore decisivo e non solo.