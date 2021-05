Adriano tra le stelle: entrerà nella Walk of Fame del Maracanã

Adriano si appresta a sedersi al fianco delle stelle brasiliane: entrerà nella Walk of Fame del Maracanã

In Italia ha sfoggiato tutto il suo talento e straripanza fisica con la maglia dell’Inter. Soprannominato ‘l’imperatore’, Adriano si appresta a riceva una riconoscenza in Brasile dedicata solo ai grandi del calcio. Infatti, come riporta Globo Esporte, l’ex centravanti nerazzurro entrerà nella Walk of Fame del Maracanã La cerimonia verrà programmata solo quando sarà autorizzata la presenza nel pubblico negli stadi, vietata in Brasile a causa della pandemia.