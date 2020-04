Aduriz, il ritiro può aspettare: prima c’è la finale basca

Ogni giocatore ha un sogno nel cassetto da esaudire. Un momento che sogna o che ha già visto nella sua mente. Quello di Aritz Aduriz è chiaro e semplice. Giocare la finale basca contro la Real Sociedad in Copa del Rey. Un evento unico per un popolo che vive intensamente la rivalità. La pandemia di Covid-19 però sta ostacolando e di parecchio il sogno di Aduriz.

RITIRO – Lo storico attaccante basco aveva annunciato che questa sarebbe stata l’ultima stagione. Cosa chiedere di meglio se non finirla con una vittoria contro i rivali di sempre. Ora però che la stagione potrebbe protrarsi ad estate inoltrata, il giocatore dovrebbe trovare un accordo con il club per un rinnovo del contratto. Quel che è certo è che Aduriz vuole fortemente giocare la finale: “Non è una decisione che dipende solo da me. Devo trovare l’accordo con l’Athletic. Da parte mia posso dire che non ci sarebbe cosa migliore che giocare e vincere questa coppa”. A riportarlo è TMW.