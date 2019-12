L’ex allenatore dello Spartak Mosca Massimo Carrera allenerà l’AEK . Secondo Sky Sport, il tecnico italiano volerà in Grecia domani per firmare un contratto di due anni. Carrera ha allenato la squadra russa vincendo il campionato nella stagione 2016/17 e il Supercoppa 2017. Il club di Atene adesso ha deciso di cambiare dopo il ko per 1-0 contro l’OFI Creta. Domani Carrera definirà i dettagli del nuovo accordo.