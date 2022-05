AEK, è l’argentino Almeyda il nuovo allenatore

L'ex calciatore di Parma e Inter ha firmato un biennale

L'allenatore dell'AEK Atene è l'ex calciatore di Inter e Parma Matias Almeyda. L'annuncio del 48enne argentino, è arrivato poche ore fa dai profili social del club greco. Il contratto di Almeida scadrà nel 2024, ma è stata inserita un'opzione per un'altra stagione. Almeida avrà uno stipendio di 1,2 milioni di euro all'anno. Per l'argentino classe 1973, quella in Grecia è la prima esperienza da allenatore in Europa, dopo quella con River Plate e Banfield in Argentina, con il Guadalajara in Messico e con il San Josè Eearthquake in MLS, durata quattro anni, e terminata ad aprile, con la risoluzione del contratto. "È davvero un piacere per me essere il tecnico di un club con questa storia. Ricordo che quando giocavo e parlavo delle squadre della Grecia, l'AEK era ed è una delle più forti, per la sua storia, il modo in cui è stata fondata e la passione della sua gente. Sono molto entusiasta di essere qui e mi auspico dal profondo del mio cuore di fare bene. Lasceremo sul campo anche l'ultima goccia del nostro sudore, per poter raggiungere i nostri obiettivi", ha dichiarato Almeyda che durante la sua breve carriera da tecnico, ha vinto due campionati di seconda divisione in Argentina, con il River Plate e con il Banfield.