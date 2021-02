Afellay dice basta: a 34 anni si ritira l’ex PSV e Barcellona

Ibrahim Afellay ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha dichiarato lo stesso olandese ai microfoni di NOS. L’ex calciatore, a seguito dei tanti infortuni subiti e dello stop recente per il coronavirus non era riuscito più a trovare spazio e ha deciso di fermare la propria carriera.

L’annuncio di Afellay

Grandissimo talento, ma troppo spesso rimasto inespresso, l’olandese dice basta a 34 anni. In carriera Afellay ha vestito le maglie di tante squadre anche blasonate come PSV e Barcellona, ma vanta un passato anche con le divise di Schalke, Olympiacos e Stoke Cty. Ha disputato la sua ultima partita il 26 gennaio 2020 contro il Twente. In carriera ha conquistato diversi trofei e ha vestito anche per 53 volte la maglia della Nazionale olandese.

Il 34enne era svincolato a giugno e cercava una squadra dove provare l’ultima esperienza. A causa anche del Covid, però, questo non è stato possibile: “Sinceramente non ho ottenuto tutto ciò che volevo nella mia carriera, ma sono tranquillo. Sai sempre che questo momento prima o poi arriverà. E quello che è stato è stato fantastico”.