Agger, nuova avventura nel calcio: diventa allenatore in Danimarca

Lo avevamo lasciato nella sua nuova attività imprenditoriale, ma evidentemente il richiamo del calcio era troppo forte. L’ex difensore centrale del Liverpool Daniel Agger inizia ad allenare. Una nuova esperienza per il 36enne che nel 2016 aveva appeso gli scarpini al chiodo per darsi ad un nuovo lavoro e seguire le sue passioni. A puntare su di lui è l’HB Koge, club di seconda divisione danese.

Agger allenatore

Come annunciato dalla società sui profili anche social, Agger ha firmato un contratto per la prossima stagione con il club fino al 2024. L’ex difensore aveva concluso la carriera da giocatore nel 2016 al Bronby e dopo cinque anni ripartirà proprio dalla sua Danimarca. “Penso che iniziare qui sia la decisione migliore per me”, ha detto l’uomo che sarà affiancato per la sua prima esperienza da tecnico alla guida del club dall’ex difensore dell’Everton Lars Jacobsen. “Non vedo l’ora di iniziare e di tornare a provare quella pressione prima delle partite”, ha le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali.