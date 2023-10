Aggredisce l’allenatore: arrestato l’arbitro in una partita tra liceali

Arrestato arbitro, poi rilasciato su cauzione: la ricostruzione della vicenda

Come spiegato da AS, Brandon Knapper, un arbitro di una scuola superiore statunitense, è stato arrestato dopo aver preso a pugni l'allenatore di Oak Hills Rob Alexander nel bel mezzo di una partita a seguito di un acceso scambio di parole. L'incidente - come riportato dal quotidiano spagnolo AS - ha causato l'annullamento dell'incontro. Episodio grave che, come detto, ha portato all'arresto del direttore di gara. Nello specifico, l'aggressore, un ex giocatore di basket del college, si è arreso alle autorità ed è stato portato inizialmente in prigione. Tuttavia, è stato rilasciato dopo poche ore dietro cauzione di 25.000 dollari. La persona aggredita ha dovuto essere ricoverata in ospedale, dove è stata trasferita dalle forze dell'ordine.