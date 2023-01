Aguero avvisa il City: “Solo Messi può vincere da solo, Haaland ha bisogno di aiuto”

Intervenuto a Stake.com, come riportato da GOAL, Sergio Aguero si è soffermato a parlare di Premier League ed in particolare alla corsa al titolo che vede l'Arsenal capolista con il Manchester City alle sue spalle.

Proprio sulla sua ex squadra dei Citizens, il Kun ha detto: "Vediamo come andrà la Premier League. C'è ancora molta stagione da giocare. Haaland sta facendo tanti gol e record e ne batterà tanti altri. Ad ogni modo, a parte Messi, non c'è nessun giocatore in grado di vincere un campionato da solo", le parole di Aguero.