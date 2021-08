Aguero: dedica a Messi, promessa ai tifosi e… la maglia numero 10

Il Kun resterà al Barcellona e potrebbe ereditare la maglia numero 10 dell'amico Messi

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato della cena tra Busquets e alcuni compagni del Barcellona a casa di Messi per salutare La Pulce prossima all'addio al club catalano. Nella notte è andata in scena un'altra serata "romantica", questa volta protagonisti anche Piqué e soprattutto Sergio Aguero . La location è sempre la dimora del sei volte Pallone d'Oro ma, probabilmente, il tasso emotivo dell'incontro è stato ancora maggiore.

La conferma è arrivata dal messaggio pubblicato dal Kun su Instagram dove l'attaccante ha pubblicato una foto in compagnia di Messi appunto con tanto di dedica speciale all'amico: "Ti auguro tutto il meglio per quello che verrà amico mio, ma sempre col sorriso. Ti amo", le parole di Aguero nello scatto con il connazionale argentino. Un addio che sarà un arrivederci visto il grande rapporto di amicizia che lega la coppia.

Un'amicizia che, secondo quanto riporta RMC Sport, potrebbe essere anche un fattore decisivo anche in ottica dell'eredità della maglia numero 10. Infatti, oltre a promettere ai tifosi che resterà al Barcellona, Aguero sembra essere pronto a prendere la pesante t-shirt che per anni è stata di Messi. Il media transalpino è convinto che i compagni di squadra del Barcellona siano favorevoli a questa possibilità. Per il Kun, dunque, un nuovo inizio in grande stile dopo l'addio al Manchester City. E pazienza se si ritroverà senza il suo caro amico. Di lui potrà almeno "portare la maglia"...