Aguero dice no alla 10 di Messi: scelto il numero al Barcellona

Il Kun rifiuta la maglia numero 10 che era stata del suo amico Messi

Chissà se qualcuno avrà il coraggio di indossarla. Parliamo della maglia numero 10 del Barcellona, quella lasciata libera da "un certo" Lionel Messi. Si è tanto parlato in queste settimane di chi avrebbe potuto raccogliere l'eredità de La Pulce e il nome di Sergio Aguero era tra quelli maggiormente in auge viste le sue doti tecniche ma anche la sua grande amicizia col sei volte Pallone d'Oro.

Eppure, come confermato dallo stesso Kun sui social, alla fine la scelta del numero è andata sul 19. Aguero, secondo Marca, ha detto no alla 10 che gli era stata proposta anche dai veterani del club come Piqué. Su Instagram, nella notte, ecco anche il filmato che ne certifica la scelta. Maglia blaugrana, un po' di suspence e... numero 19!