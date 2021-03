Aguero e la scuola: “Odiavo le scienze. Cosa mi interessa delle piante o di Giove e di Saturno?! E quel giorno che non andai a lezione…”

Un genio sui campi di calcio, un po’ meno forse a scuola. Sergio Aguero si racconta e lo fa nel corso di una diretta su Twitch Tv sul proprio canale. L’attaccante del Manchester City ha parlato del passato e di quella che non è mai stata una sua passione: studiare le scienze.

Aguero e il passato a scuola

“C’erano materie che mi piacevano a scuola è vero. Per esempio, mi piacevano le scienze sociali e la matematica. L’inglese anche, ma odiavo le scienze in generale”, ha spiegato Aguero. “Ma poi, mi domandavo. Cosa mi importa da dove vengono le piante, da dove viene l’universo, di Giove e di Saturno? Perchè dovrebbe importarmi cosa succede in questi posti se poi non ci andrò mai in vita mia? Mi son sempre chiesto per quale ragione insegnavano queste cose e perché avrei dovuto saperle”.

Ma nei racconti del Kun del Manchester City, anche uno molto particolare di quando decise di… non andare a lezione: “Avevo calcolato ogni cosa. La distanza tra casa e scuola e il tempo che ci si mette”, ha detto Aguero. “Passavano tutti e io ero rimasto su una panchina a fare ora. Poi son tornato a casa e ho detto a mia madre che la maestra non c’era e che quindi ero tornato per quello. Ma anche i miei fratelli andavano nella stessa scuola quindi mi ero organizzato per avvisarli che la mia maestra non c’era. Peccato che mia sorella, lo sapevo, avrebbe svelato tutto. Quindi le ho dato qualche spicciolo per non farle dire la verità…”. Insomma, non proprio un comportamento di cui farsi vanto però siamo sicuri che l’argentino non sia stato l’unico a saltare la scuola almeno una volta…

