Aguero e l’addio di Messi: “Credevo avessero hackerato i social del Barcellona”

L'ex attaccante ha raccontato come ha vissuto l'addio de La Pulce dal Barcellona.

Sergio Aguero e LionelMessi sono grandi amici. E per il Kun, ritiratosi per motivi di salute dal calcio, l'addio de La Pulce dal Barcellona è stato, ed è ancora oggi, un momento molto duro da digerire. Lo ha confermato lui stesso parlando a Twitch TV nel suo canale, ripercorrendo quei minuti in cui ha saputo che il sette volte Pallone d'Oro stava lasciando la Catalogna.