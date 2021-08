Agüero e le macchine di lusso: nel suo garage una Ferarri da mezzo milione

L'attaccante del Manchester City ha una vera passione per le auto di lusso. Nuovo e prezioso acquisto.

Sergio Agüero non vede l'ora di cominciare la stagione 2021/22, indossando la maglia del Barcellona. Per festeggiare il suo ritorno in Spagna, l'attaccante ex Manchester City, si è regalato una nuova auto di lusso, un pezzo unico, da aggiungere alla sua già preziosa collezione in garage.