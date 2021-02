Aguero, il futuro resta un rebus: “Non so ancora cosa farò al termine del contratto col City. Il mio desiderio…”

Un contratto in scadenza e tante, tantissime voci riguardo al suo futuro lontano dalla Manchester sponda City. Sergio Aguero non sa, per sua stessa ammissione, cosa farà al termine di questa stagione quando il suo accordo col club inglese terminerà. Intervenuto nel corso di una diretta col canale del noto Youtuber Ibai, il Kun ha risposto con molta sincerità a diversi temi legati al mondo del pallone.

Aguero: futuro e Guardiola

Dopo essere guarito dal Covid, l’attaccante argentino si prepara a tornare in forma per dare una mano alla squadra di Guardiola con uno sguardo, però, sempre al termine dell’annata quando il suo contratto col Manchester City sarà terminato: “Lo so, ma sinceramente, in questo momento, non so cosa farò“, ha ammesso Aguero. “Il mio desiderio, ed è l’unica cosa che so, è che voglio giocare. Al termine di questa stagione vedremo cosa accadrà”. Sul futuro del Kun si era detto anche della possibile pista Barcellona ma l’attaccante ha preferito non sbilanciarsi su nessun tema nello specifico.

Al contrario, invece, l’argentino ha parlato di Guardiola: “Lui è davvero bravo. Cura al massimo i dettagli. Grazie a lui è migliorato il calcio e molte squadre di Premier League hanno voluto copiare il suo stile, partendo con gli attacchi dalla difesa. È bravissimo non posso dire altro…”.

