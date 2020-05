Aguero ‘incontra’ Klopp a Fifa20: la sua reazione è virale…

Cosa accade se due rivali nella vita reale, si incontrano fortuitamente in un mondo virtuale? Per rispondere a questa domanda, basta vedere cosa è accaduto a Sergio Aguero, attaccante del Manchester City durante una diretta streaming su Twitch mentre giocava a Fifa20.

L’argentino dei Citizens stava ‘scartando’ i cosidetti pacchetti con i giocatori e allenatori del noto videogame sul calcio e dopo aver cestinato diversi colleghi ecco apparire… Jurgen Klopp. Per Aguero un attimo di attesa dove, forse, ha rivissuto una stagione intera in cui proprio il manager tedesco del Liverpool è stato protagonista imponendosi in modo netto in Premier League. Qualche istante di esitazione da parte del Kun che ha scatenato l’ironia del web che, subito, ha costruito addirittura un filmato ironico che è diventato virale.

Per la cronaca, poi, Aguero ha scartato anche Klopp. Forse più per “antipatia” che per motivi legati al videgame…