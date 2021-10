Aguero: “L’addio di Messi? Stava male e io non potevo crederci”

L'attaccante argentino ripercorre le tappe del suo arrivo al Barcellona e l'addio dell'amico

NESSUN RIMPIANTO - "Siamo onesti: quale giocatore non vorrebbe essere al Barcellona, a prescindere che se la passi bene o male? Sono arrivato con l'aspettativa di giocare con Leo e che si costruisse una buona squadra, che era ciò che il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato ho pensato: 'Non mi interessa quanto mi paghino, voglio aiutare la squadra dando il massimo'", ha detto Aguero .

MESSI - Proprio sul caro amico Messi e il suo addio dall'ambiente blaugrana, il Kun ha raccontato: "È stato un momento di shock, per lui e per tutti. Quando l'ho scoperto non ci potevo credere. Quel sabato sono andato a trovarlo a casa sua e stava malissimo. E, per la mia personalità, visto che non lo vedevo bene, ho cercato di fargli dimenticare quello che era successo. Ho visto che era a pezzi e stavo cercando di distrarlo".