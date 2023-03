Aguero: “Per me Messi ha il 50% di tornare al Barcellona”

Sono settimane caldissime in tema mercato con il futuro di Lionel Messi sempre al centro di tanti rumors. Dove andrà a giocare La Pulce? Al momento si parlare del rinnovo col Psg ma anche della possibilità di un suo ritorno clamoroso al Barcellona o di una "fuga" in MLS. A dire la sua sulla situazione è stato Sergio Aguero nel corso della diretta su Twitch TV per la ChupChup Kings Special Play-off.