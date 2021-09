Aguero, problemi al Barcellona: “Se arrivo 1 ora prima all’allenamento è tutto chiuso”

Il curioso aneddoto raccontato dall'attaccante

Continuano i racconto di Sergio Aguero sulla nuova esperienza al Barcellona. L'attaccante argentino, dopo aver rivelato di aver ricevuto un'offerta da parte del club per indossare la maglia numero 10 di Messi, si è soffermato su altri particolari della quotidianeità blaugrana. In modo particolare sugli allenamenti e le differenze tra quanto sta vivendo in Catalogna e quanto vissuto al Manchester City.