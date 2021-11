Aguero sui social smentisce indiscrezioni di addio al calcio

Su Twitter il messaggio dell'argentino

Dopo le voci di un possibile addio al calcio per problemi cardiaci, è arrivata la smentita dal diretto interessato. Sergio Aguero, attaccante del Barcellona costretto a fermarsi per una aritmia cardiaca, smentisce i rumors circolati in mattinata secondo cui potrebbe doversi ritirare. "In merito a queste indiscrezioni, posso dire che sto seguendo le indicazioni dei medici del club, facendo esami e cure - ha scritto il 'Kun' in un tweet - Vedremo i miei progressi entro i prossimi 90 giorni. Sempre positivo".