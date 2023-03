Aguero virale: commenta il Clasico e… insulta il Real Madrid

Il Barcellona ha vinto il Clasico contro il Real Madrid domenica sera. I blaugrana sono così volati a +12 sui rivali Blancos e, probabilmente, hanno messo una pezza sul discorso Liga. Oltre alle emozioni vissute durante la gara in campo, dalla sfortunata autorete di Araujo, alla rimonta catalana firmata Sergi Roberto e Kessie, si sta parlando in queste ore anche di... Sergio Aguero .

Ebbene sì. L'ex calciatore, infatti, è diventato virale per un'esultanza in favore del Barcellona, suo ex club, non proprio "carina" verso i madridisti.