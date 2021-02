Aimar: “Maradona il mio supereroe. Bielsa e Pekerman due… influencer”

La sua tecnica straripante ha fatto innamorare tantissimi appassionati. Non era un caso se Pablo Aimar era soprannominato “Payaso” o “Mago”, data la sua capacità di impressionare e far divertire chi ammirava le sue prestazioni. Bandiera del River Plate, ha giocato in Europa con le maglie di Real Saragozza, Valencia e Benfica.

PUNTI DI RIFERIMENTO

Aimar ha affrontato temi diversi in un’intervista a The Coaches Voice: “Bielsa e Pékerman sono due influencer, perché influenzano le persone, lasciano un segno e questa è una qualità enorme. Quando Bielsa è arrivato alla mia partita di addio è stato qualcosa di incredibile. Pékerman mi ha instillato il buon senso, la capacità di essere paziente. Messi? Quando lo vediamo giocare abbiamo sempre l’impressione che il Barcellona vincerà. Gli elogi ormai sono finiti; in 15 anni ha fatto esattamente tutto quello che doveva fare. A 22 anni dribblava la sua stessa ombra, oggi è addirittura meglio: fa tutto ciò che deve fare nel momento giusto. Negli anni 70-80 i supereroi esistevano già: c’erano Spider-Man, Batman e altri, ma noi volevamo essere Maradona”