La sicurezza ha poi allontanato il giocatore autore del brutto gesto facendo salire sul pullman della squadra. La tensione in quei momenti era tanta dato che il match, terminato 3-1 in favore del Twente, ha chiuso l'edizione 2022/23 della massima serie olandese portando l'Ajax, terza alle spalle di Feyenoord e PSV, a non qualificarsi per la Champions League ma addirittura a dover fare i playoff di Europa League nella prossima estate.