Ajax, Blind: “Problema al cuore mi fa vedere cose in modo diverso. C’è altro oltre il calcio”

Ancora un problema cardiaco, questa volta con il defibrillatore che si è spento a causa di un malfunzionamento. Dailey Bind, calciatore dell’Ajax, deve aver rivissuto le stesse paure di un anno fa, quando lo scorso dicembre, contro il Valencia in Champions League, aveva avuto il primo malore.

In un’intervista rilasciata al De Telegraaf prima del nuovo problema di salute, il calciatore aveva parlato di quel momento di paura vissuto.

Blind: “Problema al cuore mi fa vedere le cose diversamente”

Come scrive il giornale olandese, il calciatore ha dato l’autorizzazione per pubblicare l’intervista rilasciata la scorsa settimana e pubblicata solamente in queste ore ma non ha voluto aggiungere nulla sul recente problema. “Il malore di dicembre? È qualcosa che porto sempre con me , è lì e non lo dimentico”, ha detto Blind. “Mi fa vedere le cose in modo diverso. Il calcio è importante, ma non è la cosa più importante. Ci sono cose nella vita oltre il calcio”.

Parole che probabilmente sono state rafforzate anche dal nuovo “incidente” avvenuto contro l’Hertha Berlino in amichevole. Per il momento il calciatore ha solo tranquillizzato le persone con un messaggio social. Siamo sicuri che presto darà notizie più preciso in merito alla sua salute e soprattutto al suo futuro da calciatore e non…