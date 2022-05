Ajax campione d’Olanda: Ten Hag saluta col terzo titolo di fila

Il mister si congeda con un altro successo

Redazione ITASportPress

Non c'era modo migliore per salutare l'Ajax se non quello di alzare al cielo il trofeo di campione d'Olanda Erik Ten Hag, mister dei Lancieri, prossimo a diventare allenatore del Manchester United, ha vinto col club olandese il suo terzo titolo consecutivo.

Una serata perfetta, quella vissuta dall'Ajax contro l'Heerenveen, battuto con un pokerissimo. Per Ten Hag si tratta del terzo titolo d'Olanda consecutivo considerando che nella stagione 2019-20 la federazione aveva deciso di non assegnare il trofeo causa stop del campionato per la pandemia di Covid. Anche in quel caso la società si trovava al primo posto alla pari dell'AZ.

Ma come detto, per Ten Hag si tratta del terzo titolo di fila che gli permette di entrare nell'Olimpo dei grandi. Prima di lui, infatti, come spiegato da Opta, come Louis van Gaal (3), e peggio, di poco, solo rispetto a Frank de Boer (4) e Rinus Michels (4).

L'esperienza del manager con l'Ajax si concluderà quindi dopo cinque stagioni, cinque trofei e la semifinale di Champions League ottenuta quando in squadra c'erano i vari de Ligt, de Jong, Van der Beek e Ziyech.