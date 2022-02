Ajax, caso Nouri: risarcimento alla famiglia e maglia 34 ritirata

L'annuncio del club olandese

L' Ajax e la famiglia di Abdelhak Nouri hanno trovato un accordo per l'indennizzo a carico dei Lancieri nei confronti del calciatore biancorosso colpito da un arresto cardiaco l'8 luglio 2017, durante un'amichevole in Austria. La società olandese ha trovato l'intesa con un risarcimento di 7.850.000 milioni di euro.

La vicenda fa riferimento a quanto accaduto nell’estate del 2017, quando il calciatore aveva subito un arresto cardiaco nella sfida amichevole contro il Werder Brema restando in coma e, al suo risveglio, riportando danni cerebrali gravi e permanenti.

Adesso, le parti hanno trovato un accordo anche se va sottolineato come l'Ajax abbia anche rimborsato le spese relative all’assistenza infermieristica e alle cure di Abdelhak Nouri in questi anni. Cosa che, per altro, continuerà a fare.