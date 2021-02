Ajax, che combini? Esclude per errore l’acquisto più importante dalla lista Uefa

Acquistare un top player sborsando la più ingente cifra della storia del club e poi… dimenticarsi di inserirlo nella lista Uefa. L’errore da dilettanti è stato commesso da una squadra importante come l’Ajax. I lancieri olandesi, infatti, sono stati vittima di una grave svista ai danni di Sebastian Haller, attaccante arrivato da poco per 22,5 milioni di euro e ora non convocabile in vista delle gare europee.

DELUSIONE

Non ha preso bene questa situazione il tecnico Erik Ten Hag. In conferenza stampa ha spiegato: “È stato un errore amministrativo. Non era stato dimenticato. È davvero una cosa riguardante l’uso del computer, attivare o disattivare un segno di spunta. Qualcosa è andato storto. Era sicuramente in lista. Ovviamente faremo tutto il possibile. Qualcosa è andato storto e con conseguenze importanti. Di fronte a questa svista, ero incredibilmente deluso ma so che questo errore non è stato compiuto intenzionalmente. Certamente è un grande errore e non sarebbe dovuto capitare”.