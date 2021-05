Ajax, David Neres arrestato in Brasile: party illegale con oltre 100 persone

Il calciatore dell'Ajax pizzicato ad una festa nonostante le restrizioni dovute al Covid

Il giocatore ha così violato le restrizioni vigenti in Brasile che vietano qualsiasi tipo di evento dopo le 21. Alla festa, si legge, erano presenti ben 124 persone, la maggior parte di esse senza mascherina. Neres non era tuttavia l'unico calciatore professionista presente all'evento. Infatti, è stato anche "pizzicato" Robert Arboleda, giocatore del São Paulo. I due si aggiungono alla lista di professionisti del pallone che di recente sono stati trovati ad infrangere le regole. Non ultimo, proprio in Brasile, era toccato all'ex Inter Gabriel Barbosa - noto Gabigol - che fu arrestato per un episodio analogo. Dopo essere stato ritenuto colpevole, il giocatore brasiliano era stato condannato a pagare una multa di circa 17mila euro.